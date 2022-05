VISIONS OF ATLANTIS dévoile le single « Master The Hurricane » en vidéo

Communiqué: Le groupe de Metal Symphonique VISIONS OF ATLANTIS dévoile le troisième single « Master The Hurricane » accompagné d’un clip !

Le nouvel album « Pirates » sortira ce vendredi 13 mai chez Napalm Records ! Les pré-commandes sont disponibles !

https://napalmrecords.com/visionsofatlantis

Le groupe entame demain sa tournée européenne pour la sortie de l’album.

Aussi indomptables que les sept mers, les musiciens de VISIONS OF ATLANTIS s’apprêtent à sortir leur très attendu nouvel album, Pirates, ce vendredi 13 mai chez Napalm Records ! Aujourd’hui, le groupe dévoile son majestueux troisième single « Master The Hurricane », accompagné d’une superbe vidéo officielle montrant à nouveau le groupe international en pleine forme !

« Master The Hurricane » fera bondir le coeur de chaque amateur de Metal Symphonique, en combinant durant sept minutes tout ce qui fait la force de VISIONS OF ATLANTIS en 2022. Les chanteurs Clémentine Delauney et Michele Guaitoli montrent l’étendue de leurs compétences : depuis des sonorités douces et calmes, en passant par des parties chantées staccato et des sonorités rugueuses, jusqu’à un refrain explosif qui plonge l’auditeur dans le nouvel univers du groupe. Les lignes de guitare et de batterie bien élaborées font de ce morceau un hymne supplémentaire au sein la solide discographie de VISIONS OF ATLANTIS. Les percussions impressionnent par leur son naturel, tandis que Ben Metzner de FEUERSCHWANZ ajoute une touche spéciale à ce titre grâce à son jeu de flûte.