TREMONTI en concert à Lyon le 14 juin

Communiqué: TREMONTI sera de passage à Lyon en juin 2022 dans le cadre de sa tournée européenne.

Le groupe a sorti son nouvel album, intitulé Marching In Time, le 24 septembre 2021 via Napalm Records. L’ambiance de Marching In Time est différente du précédent opus A Dying Machine qui présentait un concept global. Le nouvel opus se présente comme offre rock/metal qui emmène l’auditeur dans 12 voyages individuels. L’album a de nouveau été produit par Michael « Elvis » Baskette.

Plus d’infos: http://www.transbordeur.fr/agenda-2021-2022/tremonti-mar-14-juin-22/