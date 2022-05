The Raven Age arrive en France pour une nouvelle tournée

The Raven Age sera en France pour une nouvelle tournée à partir du 24 mai. Le groupe annonce également l’arrivée à la guitare de Tommy Gentry en remplacement de Tony Maue, qui a décidé de poursuivre sa carrière en tant que chanteur.

THE RAVEN AGE SUMMER TOUR

*Special Guests to Volbeat

**Special Guests to Tremonti

MAY

24 | Strasbourg, La Laiterie (FRA) *

25 | Rouen, Le 106 (FRA) *

27 | Clermont-Ferrand La Cooperative de mai (FRA) *

28 | Toulouse, Le Bikini (FRA) *

30 | Lille, Le Splendid (FRA) *

31 | Nancy, L’Autre Canal (FRA) *

JUNE

02 | Rockfest (FIN)

03 | Mystic Festival (POL)

04 | Berlin, Columbia Theatre (GER) **

07 | Cologne, Kantine (GER) **

08 | Luxembourg, Rockhal (LUX) **

14 | Lyon, Transbordeur (FRA) **

17 | Alkmaar, Victory (NET) **

18 | Copenhell Festival (DEN)

JULY

01 | Resurrection Festival (SPA)

02 | Lisbon VOA Festival (POR)

04 | Stuttgart, LKA (GER) **

06 | Milan, Alcatraz (ITA) **

AUGUST

14 | Alcatraz Festival (BEL)