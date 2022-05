THE GHOST INSIDE à Paris le 14 Juin

THE GHOST INSIDE à Paris est la seule date européenne. avec la date de Londres. Le concert aura lieu à L’Elysée Montmartre le 14 Juin avec Landmvrks et Deez Nuts.

https://www.billetterie.elysee-montmartre.com/fr/programme/the-ghost-inside

Communiqué: En voilà un retour que l’on attendait avec impatience : The Ghost Inside vous promettent un concert d’anthologie à Paris à l’Elysée Montmartre mardi 14 juin 2022 !

La scène metalcore découvre Jonathan Vigil et sa bande d’abord sous le nom d’A Dying Dream, avant de devenir The Ghost Inside et de sortir Fury and The Fallen Ones, leur premier album en 2008. Après Returners en 2010, c’est deux ans plus tard et désormais signés chez Epitaph Records que TGI dévoilent Get What You Give, produit par Jeremy McKinnon, chanteur d’A Day To Remember.

2015 est non seulement marquée par le départ du guitariste et membre fondateur Aaron Brooks mais aussi par le terrible accident de tourbus dont le groupe est victime en pleine tournée. Véritables survivants, ils reviennent plus forts que jamais en 2020 avec le titre Aftermath. Les metalcoreux américains dévoilent ainsi le 5 juin 2020 The Ghost Inside, leur 5e opus synonyme de renaissance.

Préparez-vous déjà à vivre un concert démentiel mardi 14 juin 2022 à l’Elysée Montmartre !

LINE-UP

Jonathan Vigil (vocals),

Chris Davis (guitar),

Zach Johnson(guitar),

Jim Riley (bass),

Andrew Tkaczyk (drums)