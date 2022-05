SOULFLY annonce son nouvel album et en dévoile un extrait

SOULFLY vient d’annoncer la sortie de son nouvel album « Totem » pour le 5 Août via Nuclear Blast Records. Le groupe en dévoile un extrait avec le titre « Superstition », disponible ci-dessous en Lyric vidéo.

Max Cavalera a déclaré: « Totem est une célébration de la nature spirituelle. C’était un voyage de 2 ans à écrire avec Zyon. Cet album parle de toute la joie, le plaisir et la colère du Metal. »

Totem tracklisting:

1. Superstition

2. Scouring The Vile

3. Filth Upon Filth

4. Rot In Pain

5. The Damage Done

6. Totem

7. Ancestors

8. Ecstasy Of Gold

9. Soulfly XII

10. Spirit Animal

SOULFLY is:

Max Cavalera | Vocals & Guitar

Zyon Cavalera | Drums

Mike Leon | Bass Guitar