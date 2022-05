SOILWORK dévoile une vidéo pour « Övergivenheten »

SOILWORK vient de diffuser une vidéo pour son nouveau single « Övergivenheten » tiré de son nouvel album éponyme et dont voici le track listing:

01 – “Övergivenheten”

02 – “Nous Sommes la Guerre”

03 – “Electric Again”

04 – “Valleys Of Gloam”

05 – “Is It In Your Darkness”

06 – “Vultures”

07 – “Morgongåva/Stormfågel”

08 – “Death, I Hear You Calling”

09 – “This Godless Universe”

10 – “Dreams Of Nowhere”

11 – “The Everlasting Flame”

12 – “Golgata”

13 – “Harvest Spine”

14 – “On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain”