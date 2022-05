Sidilarsen rejoint Le Gros 4 à Toulouse

Communiqué: Après de beaux Zenith à Lille, Strasbourg, Quimper et Caen, la tournée du Gros 4 reprend à la fin du mois avec trois nouveaux rendez-vous : Lyon, Toulouse et Montpellier. Ces dernières dates accueilleront, chacune, un invité spécial et local.

Access Live en partenariat avec Rage tour est ravi d’annoncer que son concert du 4 Juin au Zenith de Toulouse accueillera les « dancefloor bastards » de SIDILARSEN !

Billetterie : https://access-live.net/agenda/le-gros-4?show_session=467