SCARLEAN dévoile le single « Wake Up Right Now » en vidéo

Communiqué: SCARLEAN vient de sortir un single vidéo de leur nouveau titre « Wake Up Right Now ». Un titre présent dans leur prochain et 3ème album qui sera intitulé « Silence ». Un clip et un titre puissant, mystérieux et émotionnel. Une réalisation maison grandiose (Enregistré au FATLAB Studio/Production vidéo par Cana Production) qui démontre une fois de plus que SCARLEAN a de nombreux atouts dans son jeu.

Précommande du prochain Album :

Ce nouveau clip est accompagné de la précommande de l’album qui sera faite au moyen d’un crowdfunding sur la plateforme Ulule (un objectif de 4000euros). Un grand choix de packs disponibles, du vinyle collector(Couleur Or) au CD Digipack (Collector) en passant par un merchandising spécialement créé pour l’occasion (Tee-shirts, Hoodies, Débardeur, sacs et même une toile). De quoi ravir tout les collectionneurs. Une vidéo présentant le projet est disponible sur la page dédié à cette précommande.

C’est ici que ça se passe : https://fr.ulule.com/scarlean-silence/

Date de sortie : Le nouvel album sortira le Vendredi 16 Septembre sur toutes les plateformes.