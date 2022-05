PROJECTED (Sevendust, Alter Bridge, Tremonti) dévoile une vidéo pour « Stain »

Projected, le supergroup composé de John Connolly et Vinnie Hornsby de SEVENDUST, Scott Phillips d’ALTER BRIDGE et Eric Friedman de TREMONTI, viennent de publier une vidéo pour le dernier single « Stain », tiré du prochain album « Hypoxia » prévu pour le 24 juin via Rat Pak Records.