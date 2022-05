NO TURNING BACK, RISK IT, REDEMPTION DENIED et LIFESICK en concert à Lyon ce Jeudi

NO TURNING BACK (Pays-Bas) + RISK IT (Allemagne) + REDEMPTION DENIED (Belgique) + LIFESICK (Danemark) en concert au Warmaudio à Lyon ce Jeudi 26 Mai. Jeudo 26 mai 2022 (férié)

au WARMAUDIO

29 rue Wilson – 69150 Décines-Charpieu

Ouverture des portes : 19h00 / Concerts : 19h30

