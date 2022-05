Motocultor : la tournée Warm Up démarre ce soir

Communiqué: Du 17 au 22 Mai 2022, le Motocultor s’invite chez vous avec sa tournée “Stayin’ Alive” !

Au programme les groupes CIRCLE OF CHAOS et BEER BREATH , mais aussi selon les dates GOROD, OTARGOS, SOMAH, CORROSIVE ELEMENTS, GOHRGONE GORGEOUS ou encore KICKED TO HEAVEN !

17.05 Lille + Somah

18.05 Paris + Gohrgone + Corrosive Elements

19.05 Angers + Gorgeous + Kicked To Heaven

20.05 Rennes + Gorod

21.05 Vannes + Gorod + Otargos

22.05 Niort + Gorod

Plus d’infos: https://www.motocultor-festival.com/