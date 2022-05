LIMBS dévoile le nouveau titre « Slow Burn » en streaming

LIMBS vient de dévoiler le titre « Slow Burn » à écouter ci-dessous. Le titre provient du nouvel EP « Coma Year », prévu pour le 24 juin via UNFD.

« COMA YEAR » EP

« Mortality Moment »

« Spirit Breaker »

« Coma Year »

« If I Go Before You »

« Vertigo »

« Blood and Heel »

« Slow Burn »