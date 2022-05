Killswitch Engage met en ligne une vidéo Live pour « Vide Infra »

Killswitch Engage a mis en ligne une vidéo Live pour le titre « Vide Infra » tiré de son Livestream « Vaccinated And Intoxicated » qui a été tourné l’année dernière. C’est à voir ci-dessous.

Communiqué: Le 6 août 2021, le groupe Killswitch Engage, poids lourd du metal hardcore nommé trois fois aux Grammy Awards et multi platine, a lancé un événement en streaming qui a pris les fans d’assaut.

L’événement a eu lieu au Palladium de Worcester, dans le Massachusetts natal du groupe, qui a été le repère de nombreux spectacles emblématiques de KsE tout au long de l’histoire du groupe. La setlist de la performance comprend l’intégralité d’Atonement de 2019, ainsi que l’intégralité de leur premier album éponyme sorti en 2000 – avec quelques surprises amusantes et inattendues en cours de route ! Cet événement spécial a été réalisé par David Brodsky et Allison Woest pour MyGoodEye.

Cette performance fascinante sera disponible pour la première fois en numérique, sur 2 LP et 2 CD/BR le 3 juin via Metal Blade.

Live at the Palladium Track Listing:

01. Unleashed

02. The Signal Fire

03. Us Against the World

04. The Crownless King

05. I Am Broken Too

06. As Sure as the Sun Will Rise

07. Know Your Enemy

08. Take Control

09. Ravenous

10. I Can’t Be the Only One

11. Bite the Hand That Feeds

12. Temple from the Within

13. Vide Infra

14. Irreversal

15. Rusted Embrace

16. Prelude

17. Soilborn

18. Numb Sickened Eyes

19. In the Unblind

Killswitch Engage are:

Jesse Leach: Vocals

Adam Dutkiewicz: Guitar

Joel Stroetzel: Guitar

Mike D’Antonio: Bass

Justin Foley: Drums