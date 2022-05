Kave Fest 2022 : Running Order et billetterie

Communiqué: Après 2 ans d’absence mais aussi d’espoir véritable, toute l’équipe du Kave Fest vous donne ENFIN rendez-vous le 2 et 3 Juillet au château de Gisors, à 1h de Paris et Rouen !

Et s’ajoutent à l’affiche 4 groupes issus des éditions précédentes, ainsi qu’un groupe local !

Samedi 2 Juillet

• Tyr (Folk Metal)

• Novelists (Metalcore)

• Bukowski (Power Rock)

• Fractal Universe (Djent)

• Scarlean (Metal Alternative)

• Det Var (Folk)

• Volkor X (Synthwave)

• Promethean (Technical Death)

• Red Mourning (Southern Metal)

• Balls Out (Rock’n’Roll)

• HARSH (Glam)

Dimanche 3 Juillet

• Hypno5e (Cinematic post metal)

• Aephanemer (Death Melo)

• LANDMVRKS (Hardcore)

• ACYL (Ethnic experimental metal)

• 6:33 (Metal progessif)

• Xaon (Death Sympho)

• Out Of My Eyes (Modern Metalcore)

• JADES (Rock)

• Monolyth (Thrash Melo)

• Silverstage (Heavy Metal)

INFOS PRATIQUES

• 2 et 3 Juillet 2022

• Château de Gisors (1h de paris/ 1h de Rouen via la A15 sans péage !)

• Parking disponible

• Camping disponible

• Service restauration avec BBQ, plats vegan et spécialités locales

• Bières artisanales

Plein d’autres surprises vous attendent, venez nombreux et nombreuses !

Pass 2 jours : 45€

Pass 1 jour : 25€

Pour acheter vos billets, c’est par ici :

https://my.weezevent.com/kave-fest-2022