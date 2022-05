HERETIK MAG, retour au mag papier

Communiqué: près deux ans de régime forcé, l’équipe d’Heretik Magazine est heureuse de revenir en format papier !! Avec un numéro symbolique, le #20, comme 2.0. donc !

Dans ce numéro, les formations locales (Gronibard, SHARX, FALSE, OTAGE, SICK Nerves, Anger Issues…) côtoient le haut du panier (WATAIN, SepticFlesh, Decapitated, Crisix, GGGOLDDD, The Spirit, Au-Dessus…) et Kreator nous fait l’honneur d’être en Une !

À retrouver dans nos pages également, les live-reports : Marduk à The BLACK LAB, le dernier Tyrant Reloading, Alcest à Les 4Ecluses, les dernières éditions du Lievin Metal Fest et du BetiZFest ! Mais aussi nos rubriques habituelles : Les Chroniques, Branche-Moi avec Elle, le Comptoir Littéraire sans oublier notre Focus sur la FLAC – Fédération Locale Alternative Culturelle et un Backstage sur le travail du Pr.FORENZIK !

Bonne lecture et à très vite dans les salles de la région des Hauts-de-France !