Heidi Shepherd (Butcher Babies) rejoint Gina And The Eastern Block et Little Miss Nasty pour une reprise de Korn en vidéo

Little Miss Nasty et Gina And The Eastern Block viennent de publier une vidéo (NSFW) pour une reprise de Korn « Freak On A Leash » avec en Guest, Heidi Shepherd (Butcher Babies). C’est à voir ci-dessous. Partager : Tweet







Partager sur Tumblr

Articles similaires