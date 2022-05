Five Finger Death Punch annonce son nouvel album et en dévoile un extrait en vidéo

Five Finger Death Punch vient d’annoncer la sortie de son nouvel album intitulé « Afterlife » le 19 Août prochain. Le groupe en dévoile un extrait avec le titre « IOU » à découvrir via la Lyric vidéo ci-dessous.

« AfterLife » track listing:

01 – “Welcome To The Circus”

02 – “AfterLife”

03 – “Times Like These”

04 – “Roll Dem Bones”

05 – “Pick Up Behind You”

06 – “Judgment Day”

07 – “IOU”

08 – “Thanks For Asking”

09 – “Blood And Tar”

10 – “All I Know”

11 – “Gold Gutter”

12 – “The End”