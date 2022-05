EVIL INVADERS en tournée en France dès demain

Le groupe de thrash metal EVIL INVADERS est en tournée en Europe et sera en France à partir de demain !

Kings of the Underground Tour

EVIL INVADERS

w/ Enforcer & special guests Ambush and Cobra Spell

05.05.22 DE – Essen / Turock

07.05.22 FR – Dijon / La Vapeur*

08.05. 22 FR – Lyon / Rock’N Eat Live*

09.05.22 ES – Madrid / Caracol*

10.05.22 ES – Barcelona / Salamandra*

11.05.22 FR – Montpellier / Secret Place*

12.05.22 DE – Weiher / Live Music Hall

13.05.22 DE – Leipzig / Hellraiser

14.05.22 DE – Hamburg / Kulturpalast

15.05.22 BE – Hasselt / Muziekodroom

16.05.22 DE – Kassel / Goldgrube

17.05.22 DE – Berlin / Lido

18.05.22 PL – Warsaw / Progresja

19.05.22 AT – Vienna / Viper Room

20.05.22 DE – München / Backstage

21.05.22 IT – Milan / Slaughter Club*

*without COBRA SPELL