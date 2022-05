Décès de Trevor Strnad, le frontman de The Black Dahlia Murder

The Black Dahlia Murder vient d’annoncer la mort de son frontman Trevor Strnad, agé de 41 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Trevor Scott Strnad. Fils bien-aimé, frère et Shepard des bons moments, il était aimé de tous ceux qui le rencontraient. Une encyclopédie ambulante de tout ce qui touche à la musique. Il était un câlin, un écrivain et vraiment l’un des plus grands artistes du monde. Ses paroles ont fourni au monde des histoires, des sorts, de l’horreur et de la fantaisie. C’était sa vie d’être votre émission.

National Suicide Prevention Lifeline

800-273-8255 »