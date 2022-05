Confessions Backstage, le nouveau livre Metal

Communiqué: Confessions Backstage – Lionel/Born 666- Le livre

En Mai, Lionel/Born 666 sort son premier livre « Confessions Backstage » chez Camion Blanc avec une préface d’Amduscias de Temple Of Baal.

Afin de donner la parole aux musiciens qui se trouvent sur mes clichés, j’ai eu l’idée d’extraire de ces rencontres des phrases, des moments de vie drôles ou parfois tristes.

Ces douze dernières années, je suis allé dans de nombreuses salles de concert ainsi que sur des festivals à travers la France et l’Europe. J’y ai réalisé des milliers de clichés et des centaines d’interviews avec des musiciens passionnants lors de moments extraordinaires.

Par des chemins de traverses, on s’éloigne tranquillement du cadre fixé par l’interview pour découvrir des sujets ou des thèmes plus personnels. Ces artistes ont été comme nous bercés par la musique et influencés par des groupes qu’ils écoutaient quand ils n’étaient encore que des teenagers.

On ne s’arrête pas sur un album en particulier mais plutôt sur l’univers qui entoure le musicien et son groupe à un instant de sa carrière. On découvre ce qu’il aime dans sa vie professionnelle ou personnelle et ce qui le fait avancer.

Rapidement au travers de ces interventions, on observe que leurs motivations sont proches des nôtres. Nous vivons tous sur la même planète et partageons le même environnement, la nature, l’histoire, la politique, les religions, la famille.

Au travers des chapitres, on suit la vie d’un musicien : son cadre de vie, ses premiers pas, la création de son groupe, en passant par ses modèles, sa créativité, l’origine de son inspiration, son quotidien jusqu’à la salle de concert qui devient le but pour lequel il a commencé cette carrière.

Avec beaucoup d’humour, il sort aussi beaucoup d’anecdotes sur les tournées et les concerts, sur certains enregistrements studios ou sur les fans. Ayant traversé de nombreux pays, il a sa propre vision des habitants et de la France.

Comme la majorité des intervenants viennent de la sphère du black metal, un chapitre lui est consacré, sans oublier bien sûr leurs perceptions des religions et du satanisme.

Le but de ce livre est de montrer une autre facette des artistes. Après une première approche où certains peuvent paraitre excentriques, aux propos légers, voire dangereux, on découvre des personnes sensibles, sincères et passionnantes. En les laissant parler de choses plus profondes, on découvre derrière les masques des êtres curieux et rarement à court d’arguments.

J’ai conçu ce livre au fil de l’eau, avec mes photos, en reprenant toutes mes interviews comme des « brèves de flight case », comme si on échangeait entre potes sur un groupe, au hasard d’une conversation animée, en se remémorant tel groupe, tel musicien, tel titre, un échange rempli de souvenirs propres à chacun, fan de metal.

L’idée originale n’est pas de découvrir cet ouvrage de la première à la dernière page, mais comme une récréation, une découverte aléatoire…

Un chemin que chaque lecteur empruntera à sa manière, en toute liberté.

Lionel/Born 666

En vente chez Camion Blanc et dans toutes les bonnes librairies…

http://www.camionblanc.com/detail-livre-confessions-backstage-1532.php