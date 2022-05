Combichrist dévoile le nouveau single « Modern Demon »et en tournée en France à partir du 25 Mai

Combichrist vient de dévoiler le nouveau single « Modern Demon » via une lyric vidéo, disponible ci-dessous. Le groupe est actuellement en tournée en Europe et sera en France à la fin du mois.

05/18 Wiesbaden, GER – Schlachthof

05/19 Karlsruhe, GER – Substage

05/20 Salzburg, AUT – Rockhouse

05/21 Prague, CZE – Futurum

05/22 Budapest, HUN – Barba Negra

05/24 Solothurn, SWI – Kofmehl

05/25 Genf, SWI – PTR/L’usine

05/25 Toulouse, FRA – Le Rex

05/27 Madrid, SPA – Shoko

05/28 Barcelona, SPA – Razzmatazz2

05/30 Nantes, FRA – Le Ferrailleur

05/31 Paris, FRA – Petit Bain

06/01 Vosselaar, BEL – Biebob

06/02 Utrecht, NET – De Helling

06/03 Oberhausen, GER – Kulttempel

06/04 Hannover, GER – Musikzentrum

06/05 Wroclaw, POL – Akademia

06/06 Leipzig, GER – Wave Gotik Treffen

07/23 Fritzlar, GER – Rock am Stuck

07/24 Hamburg, GER – Knust

07/25 Berlin, GER – Frannz Club

07/26 Nurnberg, GER – Hirsch

07/27 Cham, GER – L.A.

07/28 Trier, GER – Mergener Hof

07/29 Jena, GER – F-Haus

07/30 Dresden, GER – Reithalle

07/31 Wien, AUT – Szene

08/01 Zagreb, CRO – Mochvara

08/02 Milano, ITA – Magnolia

08/03 Pinarella, ITA – Di Cervia Rock Planet

08/04 Munich, GER – Free & Easy Festival

08/05 Mannheim, GER – 7er Club

08/06 Tempere, FIN – Saarihelvetti Festival

08/08 Bristol, UK – The Fleece

08/09 Norwich, UK – Waterfront

08/10 Birmingham, UK – O2 Institute 2

08/11 Newcastle, UK – The Riverside

08/12 Glasgow, UK – Cathouse

08/13 Belfast, IRE – Limelight 2

08/14 Dublin, IRE – Grand Social

08/15 Nottingham, UK – Rescue Room

08/16 London, UK – Islington Assembly Hall

08/17 Lille, FRA – The Black Lab

08/18 Rotterdam, NET – Baroeg

08/19 Essen, GER – Turock OA

08/20 Dinkelsbuhl, GER – Summer Breeze

08/21 St, Nolff, FRA – Motocultor