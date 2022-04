WHILE SHE SLEEPS dévoile une vidéo pour « Eye To Eye »

WHILE SHE SLEEPS vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Eye To Eye ». Le titre figurera sur une édition deluxe du dernier album « SLEEPS SOCIETY », qui sortira le 3 juin

Plus d’infos: https://whileshesleeps.lnk.to/SleepsSocietySpecialEdition

A voir en concert:

19 Juin : Hellfest

23 juin : Strasbourg – La Laiterie avec August Burns Red

27 septembre : Paris – Zénith avec Parkway Drive

Vidéo à voir sur Youtube…



SLEEPS SOCIETY’ SPECIAL EDITION TRACKLISTING:

01 ENLIGHTENMENT(?)

02 YOU ARE ALL YOU NEED

03 SYSTEMATIC FEAT. Rou Reynolds

04 EYE TO EYE

05 NERVOUS FEAT. Simon Neil

06 PYAI

07 KNOW YOUR WORTH (SOMEBODY)

08 NO DEFEAT FOR THE BRAVE FEAT. Deryck Whibley

09 THE ENEMY IS THE INNER ME

10 DIVISION STREET

11 SLEEPS SOCIETY

12 FAKERS PLAGUE

13 THE LONG WAY HOME

14 YOU ARE ALL YOU NEED (Acoustic)

15 CALL OF THE VOID

16 DN3 3HT