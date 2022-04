TERROR publie une vidéo pour « Pain Into Power »

TERROR vient de publier une vidéo pour le titre éponyme de son nouvel album « Pain Into Power » et qui sera dans les bacs le 6 mai prochain via Pure Noise Records.

A noter la venue du groupe en Europe cet Eté:

Terror:

06/17-18 Koulu, FIN – Metal Capital Festival

06/19 Saarbrucken, GER – Reality Bites Festival

06/24 Manchester, UK – Outbreak Festival

06/25 Ysselsteyn, NET – Jera On Air Festival

06/26 Clisson, FRA – Hellfest

09/08-11 Alton, VA – Blue Ridge Rock Festival

et avec Lionheart:

10/07 Stuttgart, GER – Im Wizemann (Halle)

10/08 Köln, GER – Live Music Hall

10/09 Eindhoven, NET – Dynamo

10/11 Paris, FRA – La Machine de Moulin Rouge

10/13 Lyon, FRA – Le Ninkasi Kao

10/15 Vienna, AUT – Simm City

10/16 Prague, CZE – Meet Factory

10/17 Budapest, HUN – Barba Negra

10/18 Munich, GER – Backstage Werk

10/19 Nuremberg, GER – Lowensaal

10/20 Berlin, GER – Huxleys

10/21 Hamburg, GER – Markthalle

10/22 Leipzig, GER – Felsenkeller

10/23 Wiesbaden, GER – Schalchthof