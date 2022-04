SWALLOW THE SUN, en tournée en France, dévoile une vidéo pour « This House Has No Home »

SWALLOW THE SUN dévoile une vidéo pour le titre « This House Has No Home » à voir ci-dessous. A noter que le groupe est en tournée en France: 04/12 Colmar, FRA – Le Grillen

04/13 Lyon, FRA – CCO Villeurbanne

