STICK TO YOUR GUNS en Europe cet Eté, une seule date en France

STICK TO YOUR GUNS vient d’annoncer sa tournée européenne avec une seule date en France, le 20 juin à Lille.

06/03 Nurburg, GER – Rock am Ring

06/04 Nurnberg, GER – Rock im Park

06/05 Karlsruhe, GER – Die Stadtmitte

06/07 Salzburg, AUT – Rockhouse (feat. Deez Nuts & Being As An Ocean)

06/08 Lindau, GER – Vaudeville (feat. Deez Nuts & Being As An Ocean)

06/09 Interlaken, SWI – Greenfield

06/11 Nickelsdorf, AUT – Nova Rock

06/12 Bratislava, SLO – Fuga

06/14 Hamburg, GER – Gruenspan (feat. August Burns Red & Loathe)

06/17 Dessel, BEL – Graspop Metal Meeting

06/20 Lille, FRA – Black Lab (feat. One Step Closer)

06/22 Swansea, UK – Sin City

06/23 Manchester, UK – Outbreak Warm Up

06/24 Ysselsteyn, NET – Jera On Air

06/25 Munster, GER – Vainstream

06/26 Grafenhainichen, GER – Full Force

06/28 Wroclaw, POL – Akademia (feat. Get The Shot)

06/29 Warsaw, POL – Hydrozagadka

07/02 Munster, GER – Vainstream 2nd Weekend

07/05 Southampton, UK – Joiners (feat. Ithaca)

07/07 Upcote Farm, UK – 2000Trees

07/09 Velke Mezirici, CZE – Fajtfest