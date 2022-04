RXPTRS dévoile une vidéo pour « Rock Bottom (Is a Stepping Stone) »

RXPTRS qui sortira son nouvel album « Living Without Death’s Permission » le 24 juin, via Metal Blade Records, vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Rock Bottom (Is a Stepping Stone) ».

Plus d’infos : https://www.blacklightmediarecords.com/rxptrs/

Communiqué: Le groupe RXPTRS, basé à Bristol, au Royaume-Uni, qui mélange rock, métal, punk et hardcore avec une aisance enviable, créant quelque chose d’unique qui déborde d’une énergie débordante, a annoncé son prochain album Living Without Death’s Permission, qui sortira le 24 juin via Blacklight Media/Metal Blade Records.

L’album sera disponible en deux variantes de vinyle. L’exclusivité UE/Royaume-Uni est blanc/noir marbré tandis que l’exclusivité américaine est rose transparent.

Living Without Death’s Permission track listing:

01. Burning Pages

02. Rock Bottom (Is a Stepping Stone)

03. Dead Awake (Pretty as the Drugs We Take)

04. Demons in My Headphones

05. Collapse

06. Gutterflies

07. The Death Rattle

08. Cold Ground

09. The Frail

10 Let Me Die How I Want

RXPTRS ARE:

Simon Roach – Vocals

Ian Chadderton – Guitar

Harley Watson – Guitar

Sam Leworthy – Bass

Mat Capper – Drums