Rencontre avec Rachel Aspe et James Monteith (Tesseract) pour parler de leur nouveau projet CAGE FIGHT

Il y a quelques jours Rachel Aspe, qu’on avait connait pour avoir assuré le poste de chanteuse dans ETHS, et le guitariste de TESSERACT, James Monteith, étaient à Paris pour parler de leur nouveau projet commun CAGE FIGHT. Un mélange de Hardcore, de Thrash et de Crossover, bourré d’énergie et de violence.

Le premier album éponyme de CAGE FIGHT sortira le 13 mai prochain via Candelight Records. Il est temps d’en savoir plus… vidéo !

(A noter qu’il est nécessaire d’activer les sous-titres de Youtube et la traduction via le bouton « Paramètre » en bas à droite de la vidéo, si vous souhaitez lire en français les réponses de James)