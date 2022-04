Rencontre avec Adrian et Jelly de DISCONNECTED pour la sortie de « We Are Disconnected »

DISCONNECTED est un groupe français qui a su en un seul album se créer une très belle réputation avec notamment une tournée en compagnie de TREMONTI, une première partie de JUDAS PRIEST… Le groupe sera cette année à l'affiche du Wacken et du Hellfest ! Il était donc important d'en savoir un peu plus, sur ce nouvel opus mais pas que… Entretien avec Adrian et Jelly à découvrir en vidéo ci-dessous.







