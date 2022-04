MOTOR SISTER (Anthrax, Mother Superior) publie un nouveau titre intitulé « Right There, Just Like That »

MOTOR SISTER vient de publier un nouveau titre intitulé « Right There, Just Like That » et qui s’écoute ci-dessous. Le groupe est composé de Scott Ian (Anthrax) et de sa femme Pearl Aday au chant, ainsi que du guitariste et chanteur Jim Wilson (Mother Superior).

Nouvel album « Get Off » le 6 mai via Metal Blade Records

« Pour moi, ce morceau est un clin d’œil à nos influences du début des années 70 sans pour autant paraître banal », partage le bassiste Joey Vera. « Il sonne frais et moderne tout en restant familier ».

Le chanteur/guitariste Jim Wilson ajoute : « Le riff était si dynamique et sexy que la chanson devait parler d’une fille qui veut juste s’amuser ! Et elle montre vraiment la force que nous avons avec deux chanteurs forts. »

Scott Ian conclut : « RIFF monstre + HOOK géant = Juste là, comme ça. Frappez vos têtes ! !! »

Get Off sera disponible en digital ainsi que physiquement sur digipak-CD, vinyle noir 180g, vinyle rouge cramoisi avec fumée bleue (exclusivité US) et vinyle marbré gris bleu pâle (exclusivité UE – limité à 200 copies).

Get Off Tracklisting:

1. Can’t Get High Enough

2. Coming for You

3. Right There, Just Like That

4. Sooner or Later

5. Excuse Me, Your Life Is Exposed

6. Lion’s Den

7. 1,000,000 Miles

8. Pain

9. Bulletproof

10. Bruise It or Lose It

11. Time’s Up

12. Rolling Boy Blues

Motor Sister Is:

Jim Wilson – vocalist / guitarist

Scott Ian – guitarist

Joey Vera – bassist

John Tempesta – drummer

Pearl Aday – vocalist