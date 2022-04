MOTIONLESS IN WHITE dévoile « Scoring The End Of The World » en vidéo

MOTIONLESS IN WHITE vient de sortir un second single tiré de son nouvel album « Scoring The End Of The World ». Il s’agit du titre « Masterpiece » à découvrir en vidéo ci-dessous. Le nouvel album sera dans les bacs le 10 juin prochain via Roadrunner Records. Partager : Tweet







