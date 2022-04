Live Report BONGZILLA, ATOMIC TRIP et YOUR HIGHNESS au Connexion Live (Toulouse)

Rendez-vous au Connexion ce mercredi 20 avril pour une soirée « aromatisée » organisée par Noiser … J’ai pris le reflex, on verra si les métalleux sont « calmes » ou pas …

Le running order de ce soir est :

– 19h30 YOUR HIGHNESS

– 20h20 ATOMIC TRIP

– 21h20 BONGZILLA

Le Connexion c’est une salle d’une capacité de 450 places en hyper centre ville qui est avant tout un bar, alors passage obligé au comptoir pour se mettre dans l’ambiance !

19h30 on démarre donc avec YOUR HIGHNESS groupe Belge de Stoner composé de Ilja Janssens à la basse, Joachim Cols Batterie, Bart Struyf à la guitare, Jean Van Assche à la guitare, et Ben Baert au chant.

Personnellement je trouve ça un poil plus « rapide » que du Stoner, mais ce n’est pas pour me déplaire, au contraire …

Les metalhead sont présents, ça headbang, le son est fort, la scène semble presque trop encombrée pour le chanteur Ben qui donne l’impression d’avoir de l’énergie à revendre !

Le son est vraiment bon et clair, le set s’enchaîne et sur l’avant dernier titre Counter Cursed nous aurons même une petite accélération où Ben nous prévient « a bit faster, a bit faster »…

20h25 on enchaîne avec ATOMIC TRIP groupe lyonnais de Doom/Sludge/Métal formé en 2005.

Le trio lyonnais est composé de Jean-Claude VanDoom à la guitare, Gary McDoom à la guitare et Grom Tattooer à la batterie.

Revenons un peu sur le « Sludge », genre que je pratique assez peu pour être honnête. C’est donc un mélange de « Doom » et « Hardcore », avec en bonus, comme indiqué sur la page facebook du groupe « doom fuzz booze weed doom », l’ambiance est posée …

Clairement (ou au contraire), pas assez de lumière pour le reflex, mais on est dedans la …. Oui y a pas d’ erreur : pas de micro car pas de chanteur on savoure en headbangant proprement comme tous les headbangers présents ce soir.

Un genre qui s’écoute fort et nous sommes servis ! Du jamais vu pour moi avec un riff de guitare joué avec … une bouteille de St Stéphanus ah ah ! j’adore !

Le titre se terminera même avec Jean-Claude et Gary à genoux sur un solo de batterie, ambiance !

(Ce moment où je me dis « aller a un concert à ou y a pas de micro parce qu’il y a pas de chanteur et kiffer »)

Les basses sont fortes, trés fortes, on m’avait prévenu, je suis équipé mais quand même …

21h07 on arrête la les basses d’Atomic Trip sous les applaudissements du public.





21h20 le gros morceau de la soirée avec les américains de BONGZILLA. Groupe de Doom/Sludge de 1995 le line-up actuel est composé de Mike Makela au chant et à la basse, Jeff Schultz à la guitare, et Mike Henry à la batterie.

Assez rapidement Mike nous demandera : « Are you high ? Because we were smoking pot two hours straight in the corner of the street … » le public apprécie.

La salle s’est remplie petit à petit tout au long de la soirée, ça headbang toujours aussi calmement (rien à craindre pour le reflex donc), quelles conditions incroyables quand même pour profiter de concerts live.

Le show se déroule sans accrocs, et je confirme qu’il fallait bien penser à mettre ses bouchons, les basses sont fortes, les Américains proposent des sonorités proches de Black Sabbath par moment, c’est presque un voyage dans le temps.

J’ai rarement senti autant de « vibration » pendant un concert, je ne me suis pas trompé c’est du stoner… Les verres sont levés, les cris retentissent en cette fin de show, il est 22h25. Mike prendra le temps de saluer le public et de faire quelques « check » avec les aficionados du premier rang.

Chouette soirée sous le signe des « graves » au Connexion !

OlivDuff