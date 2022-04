HYPOCRISY en tournée en Europe et en France en Septembre

HYPOCRISY a annoncé une nouvelle tournée européenne et française pour la rentrée prochaine avec SepticFlesh, The Agonist et Horizon Ignited. Toutes les dates sont ci-dessous.

09/30 Bochum, GER – Matrix

10/01 Enschede, NET – Metropool

10/02 Eindhoven, NET – Dynamo

10/04 Antwerp, BEL – Kavka – Zappa

10/05 London, UK – Islington Assembly Hall

10/06 Birmingham, UK – Institute II

10/07 Manchester, UK – Academy II

10/08 Lille, FRA – Le Splendid

10/09 Paris, FRA – La Machine du Moulin Rouge

10/10 Rennes, FRA – L’Etage

10/12 Porto, POR – Hard Club

10/13 Lisbon, POR – Lisboa ao Vivo

10/14 Madrid, SPA – Story Live

10/15 Barcelona, SPA – Apolo II

10/16 Lyon, FRA – Ninkasi Gerland / Kao

10/18 Paderno, ITA – Slaughter Club

10/19 Rome, ITA – Orion Club

10/21 Athens, GRE – Fuzz Live Music Club (SepticFlesh headline)

10/22 Thessaloniki, GRE – Principal Club Theater (SepticFlesh headline)

10/23 Sofia, BUL – Hristo Botev Hall

10/25 Bucharest, ROM – Quantic Club

10/26 Cluj-Napoca, ROM – Form Space

10/27 Budapest, HUN – Dürer Kert

10/28 Vienna, AUT – Simm City

10/29 Ingolstadt, GER – Eventhalle Westpark

10/30 Hamburg, GER – Gruenspan

11/01 Lausanne, SWI – Les Docks

11/02 Luzern, SWI – Schüür

11/03 Aschaffenburg, GER – Colos-Saal

11/04 Stuttgart, GER – LKA – Longhorn

11/05 Prague, CZE – MeetFactory

11/06 Kraków, POL – Kwadrat

11/07 Warsaw, POL – Proxima

11/08 Gdansk, POL – B90

11/10 Esch-sur-Alzette, LUX – Kulturfabrik

11/11 Leipzig, GER – Hellraiser

11/12 Berlin, GER – Orwo Haus