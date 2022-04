HELLFEST 2022 : Nouvelle Annonce et Running Order

Communiqué: Hellbangers ! L’attente est terminée, nous sommes heureux de vous annoncer que c’est Ghost qui se joindra à la fête le samedi 18 juin sur la Mainstage 1

Près de 11 ans après leur première date française sous la feu-Terorrizer Tent et après un spectacle mémorable en 2016, la horde de Tobias Forge revient cette fois-ci au sommet de l’affiche, pour leur unique date européenne en festival.

En plus de cette annonce de poids, une vague de nouveaux groupes se rajoutent :

– MAINSTAGE 1: Burning Heads (Punk Rock / Ven 17) / Nitzer Ebb (Electronic Body Music / Ven 24)

– MAINSTAGE 2: Last Temptation (Hard Rock / Sam 18)

– WARZONE : No Turning Back (Hardcore / Ven 17) / Washington Dead Cats (Rockabilly / Sam 18) / Guilt Trip (Hardcore / Sam 25)

– VALLEY : Messa (Doom / Sam 18) / Slomosa (Stoner / Jeu 23) / Orange Goblin (Stoner / Dim 26)

– TEMPLE : Witchery (Blackened Thrash Metal / Ven 24)

Malheureusement, nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation de THE DISTILLERS, SKINNY PUPPY, L7, YOUTH OF TODAY, REVEREND HORTON HEAT, HAWSER, OM, IV AND THE STRANGE BAND, MONSTER MAGNET et HJVELVIK. En espérant les revoir très vite chez nous !

Cette nouvelle annonce est aussi l’occasion de vous communiquer le Running Order qui a donné pas mal de noeux aux cerveaux de nos équipes. Celui-ci est disponible sur deux plate-formes :

🖥 – Notre site officiel (pdf à télécharger une fois le week-end sélectionné) : https://www.hellfest.fr/line-up

📱 – L’app officielle (gratuite) : IOS : https://apple.co/3HzKowi – Android : https://bit.ly/32R7L5T

On ne va pas se mentir, ce running order risque d’encore pas mal évoluer d’ici le mois de juin, nous vous conseillons de consulter souvent notre site ou l’app officielle pour vous tenir informé des éventuels changements. En cas de nouvelles annulations / remplacements nous ferons d’autres annonces sur nos réseaux.

D’ici là on vous donne rendez-vous sur les routes de France dès demain avec le début de notre Warm-Up Tour 2022 !