Festival METALLIAN : Hell In The Park, le Running Order pour les 20, 21 et 22 Mai

« Qui aurait pu croire qu’en Novembre 1991, à Dorval, proche banlieue de Montréal (Canada), un petit fanzine imprimé en photocopie à 300 exemplaires du nom de « Metallian » allait être amené à faire une telle carrière !? Alors, restons positifs, gardons espoir et nous pourrons fêter avec vous comme il se doit cet anniversaire de nos 30 ans, les 20/21/22 Mai 2022 prochains ! » Plus d’infos : http://metallian.online/hellinthepark/ METALLIAN Birthday Party / Hell In The Park / Les 30 ans du magazine, voici le running order:

Partager : Tweet







Partager sur Tumblr

Articles similaires