« Choke On The Ashes Of Your Hate », le nouveau single de MACHINE HEAD en vidéo

MACHINE HEAD vient tout juste de lancer une vidéo pour le nouveau single « Choke On The Ashes Of Your Hate » à voir ci-dessous. Le titre est tiré du prochain album prévu pour le Août via Nuclear Blast Records et Imperium Recordings.

Ce nouvel album intitulé « ØF KINGDØM AND CRØWN » est un concept album de 13 titres qui se déroule « dans une friche futuriste décimée où le ciel est taché de rouge cramoisi ». Le cœur de l’histoire est basé sur 2 personnages principaux.

Personnage n ° 1 Ares: notre personnage principal, qui perd l’amour de sa vie (Amethyst) et se lance dans un saccage meurtrier contre la secte vile responsable de son meurtre.

Personnage n ° 2 Eros: l’agresseur, qui perd sa mère à cause d’une overdose de drogue et se radicalise par la suite. Eros explose en profondeur en manifestant sa propre folie meurtrière.

Le fondateur de MACHINE HEAD, Robb Flynn, commente : « Grâce à mes 2 adolescents, ma famille est devenue obsédée par cette superbe série animée japonaise appelée » Attack On Titan « . Le concept de l’album a été vaguement inspiré de la série dans le sens où dans le scénario, il n’y a pas de « bon » ou de « méchant », les deux personnages croient qu’ils font la bonne chose en ce qui concerne leur être, mais ne vous y trompez pas , tous deux commettent des actes de pure atrocité et de mal.Le morceau d’ouverture « SLAUGHTER THE MARTYR » est essentiellement l’histoire d’origine de notre personnage n ° 1″

MACHINE HEAD – ØF KINGDØM AND CRØWN

Track Listing:

1. SLAUGHTER THE MARTYR

2. CHØKE ØN THE ASHES ØF YØUR HATE

3. BECØME THE FIRESTØRM

4. ØVERDØSE

5. MY HANDS ARE EMPTY

6. UNHALLØWED

7. ASSIMILATE

8. KILL THY ENEMIES

9. NØ GØDS, NØ MASTERS

10. BLØØDSHØT

11. RØTTEN

12. TERMINUS

13. ARRØWS IN WØRDS FRØM THE SKY

14. EXTERØCEPTIØN*

15. ARRØWS IN WØRDS FRØM THE SKY (ACOUSTIC)*

*BONUS TRACKS on DIGIPAK and BOX SET edition.