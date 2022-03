VOLA annonce son premier album live « Live From The Pool »

VOLA vient d’annoncer la sortie de son premier album live « Live From The Pool » via Mascot Records / Mascot Label Group, le 1er Avril 2022.

Adam Janzi déclare : « C’est un plaisir de partager avec vous ‘Head Mounted Sideways’, extrait de notre prochain album ‘Live From The Pool’ ! Nous l’avons enregistré l’année dernière dans un camp militaire abandonné au Danemark. Malgré le froid et l’humidité, nous avons eu beaucoup de plaisir à être là toute la journée et toute la nuit jusqu’au petit matin. Entre le chargement du matériel, l’installation, l’enregistrement et le rangement, nous avons eu le temps de visiter la zone abandonnée et d’en profiter. L’atmosphère de l’endroit, les salles abandonnées et les souvenirs qui peuvent encore y habiter ont influencé notre spectacle et nous ont donné le sentiment de faire partie d’un autre monde. Nous espérons pouvoir vous faire entrer dans ce monde et vous donner un aperçu de ce que nous avons vécu là-bas ! »

En septembre 2021, VOLA a donné un spectacle intime dans un décor live époustouflant. Le concert « Live From The Pool » a eu lieu dans la piscine du camp militaire abandonné d’Auderød, près de Copenhague, au Danemark. Conçu par l’architecte de renommée mondiale Henning Larsen, ce bâtiment désaffecté fait désormais partie du parc naturel d’Auderød. Un lieu où la nature rencontre les mystères d’une ancienne base militaire, prête à être explorée.

Pour créer une expérience unique, la musique du groupe, qui mêle les genres, collabore avec le collectif d’artistes audiovisuels danois visionnaire Vertigo, où la lumière, la nature, la musique et le béton se rencontrent.

À propos du spectacle, Nicolai Mogensen déclare : « L’idée de ‘Live From The Pool’ a été conçue à une époque où il était particulièrement difficile d’être un groupe avec une fanbase internationale. En raison de la pandémie de Covid-19 qui rendait les concerts et les tournées pratiquement impossibles, nous avons été contraints de réfléchir avec soin et créativité à la manière d’atteindre nos auditeurs par de nouveaux moyens. Nous voulions faire quelque chose de spectaculaire qui ne ressemble pas à un compromis – et avec l’aide de nombreuses personnes talentueuses, nous pensons avoir réussi à créer une expérience de concert en ligne hors du commun. »

Il poursuit : « Live From The Pool » est la plus grande production que nous ayons jamais réalisée en tant que groupe, et il était très excitant pour nous de travailler avec un dispositif aussi vaste. Nous avons filmé l’intégralité du concert, comprenant à la fois de nouveaux et d’anciens morceaux, dans une piscine couverte abandonnée avec cinq caméras et un drone, le décor étant éclairé par une magnifique installation lumineuse, créée sur mesure pour ce spectacle par le collectif d’artistes audiovisuels danois Vertigo. »

Le spectacle comprend des performances incroyables de leur back catalogue, notamment « Alien Shivers », « Stray The Skies », « Whaler », « Ghosts », ainsi que des chansons de leur dernier album Witness. Les fans en dehors du Danemark peuvent entendre de nouvelles chansons telles que « Straight Lines », « These Black Claws », « Head Mounted Sideways », et plus encore, en direct pour la première fois.

VOLA est composé d’Asger Mygind (chant/guitare), Martin Werner (clavier), Nicolai Mogensen (basse) et Adam Janzi (batterie).

Track Listing

24 Light-Years

Alien Shivers

Head Mounted Sideways

Straight Lines

Ruby Pool

Owls

These Black Claws ft. SHAHMEN

Gutter Moon (October Session)

Ghosts

Smartfriend

Whaler

Inside Your Fur

Stray The Skies