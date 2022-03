« Vanité » de LOFOFORA ressort en édition augmentée

Communiqué: Deux ans à ronger leur frein sans concert, Les Lofofora sont prêts à en découdre plus que jamais pour enfin défendre « Vanités » sur scène !! Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, « Vanité » ressort en édition augmentée en fourreau collector inclus un EP de 6 titres studio inédits !

Plus d’infos : https://lnkfi.re/VanitesAugmentee

En 2019, Lofofora était de retour avec « Vanités ».

Plus qu’un retour au gros son et à la saturation, cet album était un véritable retour aux sources pour le groupe qui égrène les scènes depuis plus de 30 ans.

Le constat était sans appel : Lofofora sortait là un de ses meilleurs albums et la tournée qui devait suivre s’annonçait intense.

Été 2021, après de multiples confinements et espoirs déçus, toujours porté par l’énergie de « Vanités », loin de se laisser abattre, le groupe retourne dans le même studio avec le même ingé son pour enregistrer 6 inédits. 6 titres, dont « Les Sirènes » et la reprise « Borderline » de Katerine, qui n’ont rien à envier aux 11 précédents, bien au contraire.

Alors que l’horizon semble s’éclaircir, le groupe reprend la route prêt à en découdre en concert.

