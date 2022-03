UNDEATH lance le nouveau titre « Necrobionics »

Le groupe de Death Metal, UNDEATH, vient de lancer le nouveau titre « Necrobionics » via une vidéo à découvrir ci-dessous. Le titre provient de l’album « It’s Time… To Rise From The Grave » prévu pour le 22 Avril. La vidéo plaira à tous les fans du jeu « Doom » 🙂