Un nouveau titre de la B.O. de Metal Lords

Un titre intitulé « Machinery Of Torment » et tiré du prochain film de Netflix, intitulé « Metal Lords » vient d’être mis en ligne. Il s’agit d’un titre composé par Tom Morello, en collaboration avec Carl Restivo et D.B. Weiss. Le film sera disponible le 8 Avril prochain.