TERROR dévoile le single « Can’t Help But Hate »

Terror qui sortira son 8ème album intitulé « Pain Into Power » le 6 mai prochain via Pure Noise Records, vient d’en dévoiler un premier extrait intitulé « Can’t Help But Hate ». C’est à écouter ci-dessous. Le groupe a annoncé qu’il y aura plusieurs Guest comme le frontman de Cannibal Corpse, George « Corpsegrinder » Fisher, qui est d’ailleurs présent sur ce premier single.

« Pain Into Power » track listing:

01 – “Pain Into Power”

02 – “Unashamed” (feat. Madison Watkins and Crystal Pak)

03 – “Boundless Contempt”

04 – “Outside The Lies”

05 – “One Thousand Lies”

06 – “Can’t Let It Go”

07 – “Can’t Help But Hate” (feat. George “Corpsegrinder” Fisher)

08 – “The Hardest Truth”

09 – “On The Verge Of Violence”

10 – “Prepare For The Worst”

11 – “Dead At Birth”