TEN56. dévoile une vidéo pour « Yenta »

Ten56. (ex-Betraying The Martyrs…) vient de dévoiler une vidéo pour le single « Yenta ». Le groupe intégre en plus du chanteur Aaron Matts (ex-Betraying The Martyrs), des membres d’Uneven Structure, Novelists FR… C’est à voir ci-dessous.

A noter que le groupe était en concert à La Maroquinerie (Paris) le week-end dernier. Notre Live Report du concert est disponible en suivant ce lien.