STENGAH + GOROD + EXCEPT ONE en concert à Paris le 29 mars prochain

STENGAH sera en concert avec GOROD et EXCEPT ONE à Paris le 29 mars prochain. Le concert se déroulera au Petit Bain.

Plus d’infos: https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/hard-rock-metal-stengah-gorod-manbnste-lt.htm