SPIRITBOX annonce une tournée européenne avec 2 dates en France

SPIRITBOX vient d’annoncer une tournée européenne dont voici les dates:

05/27 Haz-zebbug, MAL – Malta Weekender

05/31 Villeurbanne, FRA – Le CCO (feat. Ice Nine Kills)

06/02 Luxembourg, LUX – Rockhal (feat. Ice Nine Kills)

06/03-04 Nurnberg, GER – Rock am Ring

06/03-04 Nurnberg, GER – Rock im Park

06/06 Wiesbaden, GER – Schlachthof

06/07 Munich, GER – Neu Theaterfabrik

06/08 Milan, ITA – Legend

06/09 Pratteln, SWI – Z7

06/12 Derby, UK – Download Festival

06/13 London, UK – O2 Academy Islington

06/14 London, UK – O2 Academy Islington

06/15 Koln, GER – Burgerhaus Stollwerck

06/19 Dessel, BEL – Graspop Metal Meeting

06/20 Utrecht, NET – Pandora Tivoli Vredenburg

06/21 Hamburg, GER – Knust

06/23 Oslo, NOR – Tons Of Rock

06/26 Clisson FRA – Hellfest