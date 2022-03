Robb Flynn (Machine Head) rejoint EXODUS sur scène

Robb Flynn, le frontman de MACHINE HEAD, a rejoint EXODUS sur scène le 6 mars dernier lors du concert qui a eu lieu à Oakland aux US. Ils ont joué le titre « A Lesson In Violence » tiré de l’album « Bonded By Blood » sorti en 1985. C’est à voir ci-dessous via une vidéo amateur.

EXODUS sera d’ailleurs en tournée en Europe cet Eté suite à la sortie du nouvel album « Persona Non Grata » en 2021.

07/09 Ballenstedt, GER – Rockharz Open Air

07/10 Vizovice, CZE – Masters Of Rock

07/11 Krakow, POL – Studio

07/12 Bratislava, SLO – Refinery Gallery

07/13 Berlin, GER – Hole 44

07/14 Gavle, SWE – Gefle Metal Festival

07/16 Leoben, AUT – Area 53 Open Air

07/17 Cremona, ITA – Luppolo Rock

07/19 Roma, ITA – Rock In Roma

07/20 Zurich, SWI – Dynamo

07/21 Fritzlar, GER – Rock am Stuck

07/22 Wiesbaden, GER – Schlachthof

07/23 Hamburg, GER – Knust

07/24 Essen, GER – Turock

07/25 Aachen, GER – Musikbunker

07/26 Karlsruhe, GER – Jubez

07/29 Vagos, POR – Vagos Metal Fest

07/30 Burgos, SPA – Anden 56

07/31 Pamplona, SPA – Totem

08/02 Valencia, SPA – Rock CIty

08/03 Malaga, SPA – Paris 15

08/04 Villena, SPA – Leyendas del Rock

08/05 Madrid, SPA – Riviera

08/06 Barcelona, SPA – Razzmatazz

08/07 Saint Maurice de Gourdans, FRA – Sylak Open Air

08/09 Bordeaux, FRA – Rocher de Palmer

08/12 Walton-on-Trent, UK – Bloodstock Open Air

08/13 Courtrai, BEL – Alcatraz Festival

08/14 Saarbrucken, GER – Garage

08/16 Innsbruck, AUT – Music Hall

08/17 Dinkelsbuhl, GER – Summer Breeze Open Air

08/18 Cham, GER – LA

08/19 Sulingen, GER – Reload Festival

08/20 Eindhoven, NET – Dynamo Metalfest

08/21 Saint Nolff, FRA – Motocultor