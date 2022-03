RAGE BEHIND dévoile une vidéo pour le titre « Dictated Freedom »

RAGE BEHIND et Atomic Fire Records viennent de publier une vidéo pour le titre « Dictated Freedom ».

Communiqué: Rage Behind est un nouveau monstre dévastateur de thrash groove metal/nu-metal moderne qui a déjà fait ses preuves sur la route avec Heaven Shall Burn, Protest The Hero, Between The Buried And Me et Rise Of The Northstar. Aujourd’hui, le groupe a perfectionné son art au point de livrer l’écrasant premier single « Eminence or Disgrace ». Dans ce monde décadent, où l’humanité perd rapidement sa boussole morale, le groupe amène l’auditeur à atteindre l’éminence.