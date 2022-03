Nouvelle série de concerts pour PRIMAL AGE

PRIMAL AGE vient d’annoncer une nouvelle série de dates de concerts pour 2022:

26/03/22 : Paris @ Backstage By The Mill

02:04:22 : Evreux @Mad Cats

08/04/22 : Le Mans @ Le Lézard Bar

09/04/22 : Brest @ Metal Earth Fest

29/04/22 : Notre Dame De Gravenchon @ L’arcade (Pyskup)

13/05/22 : Verneuil Sur Avre @ Le Silo

21/05/22 : Liège @ Macaques Attack Festival

04/06/22 : Louviers @ Normandy Metal Festival

24/09/22 : Festival TBA

08/10/22 : Gisors @ Gisors Metal Fest

14/10/22 : Culoz @ New Blood Festival

Plus d’infos: https://www.facebook.com/PRIMALAGE