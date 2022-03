NETFLIX dévoile le trailer du film « Metal Lords »

NETFLIX vient de dévoiler le trailer du film « Metal Lords » qui sortira le 8 avril prochain. A noter que Tom Morello est « Executive Music Producer » pour le film.

Voici ce qu’il a d’ailleurs déclaré : « J’ai grandi dans une petite banlieue cloîtrée et conservatrice où mes goûts musicaux allaient à l’encontre de presque tout le monde à l’école et certainement de tous les enseignants, donc c’est quelque chose auquel je peux très bien m’identifier. C’est une histoire d’enfants qui essaient de former leur premier groupe et qui ont un rêve, mais qui n’ont peut-être pas la capacité technique ou la vision artistique pour concrétiser ce rêve. Ou le font-ils ?

Pour moi, cela s’harmonise à bien des égards avec la véritable histoire de tant d’enfants qui sont enfermés dans ces enfers de banlieue et la clé pour en sortir est une guitare électrique, une batterie ou du rock and roll. La musique montre un moyen de transcender cette existence quotidienne étouffée, d’essayer d’être quelque chose de mieux, d’être quelque chose de plus authentique et vrai que ce qui vous est transmis par votre environnement. »