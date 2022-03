NAPALM DEATH va streamer son concert de Londres le 18 Mars

NAPALM DEATH vient d’annoncer qu’il allait streamer son concert qui se déroulera à Londres le 18 Mars prochain.

Les tickets sont disponibles à cette adresse: https://www.hotel-radio.com/landing/napalm-death

03/05 Leeds, UK – Boom

03/11 Oxford, UK – Academy 2

03/12 Buckley, UK – The Tivoli

03/18 London, UK – Underworld

03/19 Liverpool, UK – Academy 2

03/25 Torquay, UK – The Foundry

03/26 Milton Keynes, UK – Craufurd Arms

07/01 Limerick, IRE – Dolans Warehouse

07/02 Dublin, IRE – The Academy

07/03 Belfast, IRE – Limelight