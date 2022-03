Motor Sister (Anthrax, Armored Saint…) dévoile le single « Can’t Get High Enough »

Le « super groupe » MOTOR SISTER qui sortira l’album « Get Off » le 6 mai prochain via Metal Blade Records, vient de dévoiler le titre « Can’t Get High Enough » en vidéo et à voir ci-dessous. A noter que le groupe est composé de Scott Ian (Anthrax), Pearl Aday, Joey Vera (Armored Saint), John Tempesta (The Cult) et Jim Wilson (Mother Superior).

Plus d’infos : https://www.metalblade.com/motorsister/

Communiqué: « Nous voulions faire un disque de rock & roll à haute énergie et qui déchire de fond en comble », déclare le chanteur/guitariste Jim Wilson. « Tout ce qui tue, pas de remplissage. »

Le bassiste Joey Vera ajoute : « Notre premier album ‘Ride’ était une collection de chansons du groupe Mother Superior que nous avons réenregistrées, ce qui était génial, mais je suis ravi que nous ayons eu la chance de nous retrouver dans une pièce ensemble et d’écrire ce lot de nouveaux morceaux. Nous gardons à l’esprit l’origine du groupe, mais nous pouvons l’amener à des niveaux totalement différents. »

A propos du nouveau single, le guitariste Scott Ian explique : « ‘Can’t Get High Enough’ est déchirant du début à la fin. »

Get Off sera disponible en digital ainsi que physiquement sur digipak-CD, vinyle noir 180g, vinyle rouge cramoisi avec fumée bleue (exclusivité US) et vinyle marbré gris bleu pâle (exclusivité UE – limité à 200 copies).

Get Off Tracklisting:

1. Can’t Get High Enough

2. Coming for You

3. Right There, Just Like That

4. Sooner or Later

5. Excuse Me, Your Life Is Exposed

6. Lion’s Den

7. 1,000,000 Miles

8. Pain

9. Bulletproof

10. Bruise It or Lose It

11. Time’s Up

12. Rolling Boy Blues

À propos de Motor Sister :

Composé du vocaliste/guitariste Jim Wilson (Mother Superior), du guitariste Scott Ian (Anthrax), du bassiste Joey Vera (Armored Saint), du batteur John Tempesta (White Zombie, The Cult) et de la vocaliste Pearl Aday (Pearl), Motor Sister s’est formé à l’origine comme un groupe de reprises de Mother Superior composé de fans inconditionnels – et aidé par le fait de partager le même frontman – jouant les chansons pour l’amour de le faire. Attirant l’attention de Metal Blade, le label a proposé de sortir un disque et le résultat a été Ride (2015), une collection de prises live dans le studio choisies dans le back catalogue de Mother Superior.

Aujourd’hui, ils dépassent ces paramètres et reviennent avec leur deuxième album, qui est presque entièrement composé de nouveaux morceaux. « Le disque de reprises avait déjà été fait, il n’y avait donc pas besoin de le refaire », dit Aday. « Nous sommes un groupe d’auteurs-compositeurs avec tant de passion pour le même genre de musique, il est tout à fait logique que nous fassions de la nouvelle musique ensemble, et il était facile comme d’habitude de suivre l’exemple de Jim sur celui-ci. Il débordait de chansons et d’idées, alors nous nous sommes tous lancés dans l’aventure avec plaisir. » Wilson ajoute : « Nous voulions absolument conserver l’esprit de mon ancien groupe et ce n’est pas difficile, car tout ce que Mother Superior a fait était fait avec le cœur et l’âme, et je pense que le mot âme est important. Pas nécessairement la ‘musique soul’, mais le sentiment qui l’accompagne. »

Le résultat est décrit avec justesse par Vera comme « no bullshit hard rock and roll », le disque contenant onze originaux et complété par une reprise de « Rolling Boy Blues » de Mother Superior, qui a été un incontournable des concerts. Le groupe démarre avec l’impérieux « Can’t Get High Enough » et met immédiatement la pédale douce sur le métal, de même que sur le pur rock n’ soul de « Bulletproof » et le fanfaron « Excuse Me, Your Life Is Exposed ». Ils ralentissent un peu les choses sur la gloire chantante de « Sooner Or Later » et le plus plaintif « Pain ».

Comme pour Ride, le groupe a confié la production à Jay Ruston (Anthrax, Steel Panther), qui s’est rendu cette fois au Studio 606 de Los Angeles. « C’est une salle au son formidable et nous avons pu enregistrer sur le Sound City Neve, qui est parfait pour notre son », explique Ian. « Et des gens vraiment cool – qui ont pris grand soin de nous – en sont les propriétaires ». Tout comme son prédécesseur, Get Off a été enregistré en direct dans le studio, les cinq membres se trouvant dans la même pièce. Les voix et les pistes ont été refaites après que les pistes de base aient été posées, mais le processus a été interrompu à mi-parcours par Covid-19. L’enregistrement a été interrompu en plein milieu du processus par Covid-19. Cela a mis les choses en suspens, et a repris un an plus tard lorsque le groupe a apporté les touches finales à l’album, mais cette interruption n’a certainement pas nui aux sentiments d’exubérance et de spontanéité qui se dégagent des enceintes. Maintenant, le groupe est impatient et excité de jouer ces originaux en live aux côtés des reprises pour lesquelles il est connu, et avec des concerts qui se préparent pour 2022, il est temps pour les fans de perdre leur merde et de se mettre au diapason de l’un des plus grands groupes de rock and roll actuels.