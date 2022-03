Misery Index publie un nouveau single intitulé « The Eaters And The Eaten »

Misery Index vient de publier une premier single tiré de son nouvel album « Complete Control », prévu pour le 13 mai via Century Media. Il s’intitule « The Eaters And The Eaten » et s’écoute ci-dessous. Partager : Tweet







